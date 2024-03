Verso Slavia-Milan, i precedenti contro squadre ceche sorridono ai rossoneri: il post social

vedi letture

E' la vigilia di Slavia Praga-Milan, in programma domani sera alle 18.45 all'Eden Arena per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nei rossoneri si respira un clima disteso ma al tempo stesso di grande concentrazione per quella che potrebbe davvero presentarsi come una delle sfide più cruciali di questo ultimo periodo. Dalla parte del Milan, per quanto può valere, ci sono anche dati e statistiche storiche riguardanti le sfide contro club della Repubblica Ceca.

Infatti, come postato anche dal profilo Instagram dell'Europa League, nel corso della propria storia i rossoneri hanno perso solo una delle ultime 13 partite contro squadre ceche, vincendone ben nove: questo il post social.