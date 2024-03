Verso Slavia-Milan: Olivier Giroud ancora a caccia di gol europei

E' la vigilia di Slavia Praga-Milan, in programma domani sera alle 18.45 all'Eden Arena per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nei rossoneri si respira un clima disteso ma al tempo stesso di grande concentrazione per quella che potrebbe davvero presentarsi come una delle sfide più cruciali di questo ultimo periodo. Mister Pioli andrà verso la conferma della formazione titolare e quindi con il trio "pesante" ma anche di qualità, guidato da Leao, Giroud e Pulisic, in rete nell'ultimo incontro in Serie A contro l'Empoli. In merito all'eterno numero 9 rossonero, eccp breve focus che riguarda i numeri dell'attaccante francese in Europa League.

Infatti, le reti totali di Giroud in questa competizione sono 15: undici siglate con la maglia del Chelsea nella trionfante annata 2018\19 e tre segnate con l'Arsenal nella stagione 2017\18, mentre la prima rete segnata con la casacca rossonera proprio contro lo Slavia nel 4-2 di San Siro.