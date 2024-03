Verso Slavia Praga-Milan: in attacco torneranno titolari Leao e Giroud

Dopo la vittoria in campionato contro l'Empoli, il Milan deve tornare a pensare all'Europa League e alla sfida di giovedì in casa dello Slavia Praga, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Si ripartirà dal successo dei rossoneri per 4-2 del match di andata di giovedì scorso a San Siro.

In vista di questa sfida, come riferisce il Corriere della Sera, Rafael Leao e Olivier Giroud ritroveranno una maglia da titolare in attacco al fianco di Christian Pulisic. Il portoghese ha saltato l'ultima partita contro l'Empoli per squalifica, mentre il francese è partito inizialmente dalla panchina per lasciare spazio a Luka Jovic (è entrato poi in campo nella ripresa al posto del serbo).