Verso Spezia-Milan: lo stadio dei liguri sarà tutto esaurito

Sarà un "Picco" infuocato quello che aspetterà il Milan sabato prossimo alle ore 18. Lo Spezia cerca punti importanti per risalire la china in classifica e dopodomani potrà contare sul suo pubblico. Come informa il sito ufficiale della società ligure, per la sfida contro i rossoneri di Stefano Pioli sono andati esauriti tutti i tagliandi.