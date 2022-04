Verso Torino-Milan, i granata hanno l'obiettivo dei 50 punti in classifica

MilanNews.it

Domenica sera alle ore 20.45 il Milan di Stefano Pioli affronterà il Torino di Ivan Juric, reduce dalla vittoria per 0-1 contro la Salernitana. Grazie a questi 3 punti, i granata si sono portati a quota 38 in classifica, avvicinando quello che è l’obiettivo stagionale della stagione: 50 punti. Al Torino restano dunque altre 8 gare (ne deve recuperare una) per raggiungere questa soglia che non tocca dalla stagione 2018/2019. Il Milan dal canto suo, ancora una volta, giocherà conoscendo i risultati delle dirette avversarie, Napoli e Inter, e dovrà necessariamente vincere per scacciare qualche brutto pensiero venuto fuori dopo il pareggio interno contro il Bologna.