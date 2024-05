Verso Torino-Milan: l'ultima vittoria rossonera nel maggio del 2021

Sabato sera il Milan sarà ospite del Torino allo Stadio Grande Torino in occasione della 37^ giornata di Serie A. La formazione rossonera arriverà a questa sfida dopo l'aritmetica conquista del secondo posto in classifica, motivo per il quale ci si potrebbe aspettare qualche cambio di formazione da parte di Stefano Pioli rispetto alla scorsa partita contro il Cagliari.

Nonostante questo, però, il Milan non ha intenzione di regalare niente, motivo per il quale andrà a Torino con l'obiettivo di intaccare la volata verso l'Europa della formazione di Ivan Juric tornando a vincere una partita nel capoluogo piemontese contro i granata dal maggio 2021. Sono infatti passati 3 anni dall'ultima vittoria allo Stadio Grande Torino del Milan, occasione nella quale la formazione rossonera riuscì ad imporsi addirittura con un sonoro 7 a 0 firmato Theo Hernandez, Brahim Diaz, Franck Kessié e Ante Rebic. Da allora il Milan ne ha pareggiata una, 0 a 0 nell'anno dello Scudetto, e persa una, 2 a 1 nella scorsa stagione.