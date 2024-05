Verso Torino-Milan: la grinta dei granata e il tabù del Milan, ecco il dato speciale

E' il giorno di Torino-Milan, in campo per la penultima giornata di campionato e ultimo impegno in trasferta in questa stagione allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20.45. In merito a questa storica partita, non è mai accaduto che il Milan vincesse una partita dopo essere stato sotto a fine primo tempo.



Il contrario è successo ben 5 volte invece, a conferma della natura combattiva del Toro, che storicamente è sempre stata presente. In tutte e 5 le occasioni, il primo tempo si concluse sull'1-0 per il Milan, e nella ripresa i rossoneri non furono in grado di segnare.

C'è anche un 5-1 tra questi precedenti, che risale al lontano 1911.