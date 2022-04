Verso Torino-Milan, la probabile formazione di Juric

MilanNews.it

Ivan Juric potrà contare sul rientro di Pobega, ristabilito dopo la squalifica e gli acciacchi di qualche giorno fa, così contro il Milan verrà riformata la coppia Lukic-Ricci in mediana, considerando l'assenza di Mandragora. Anche Brekalo può tornare titolare, mentre in difesa e sugli esterni ci saranno soltanto conferme: Izzo e Bremer più uno tra Buongiorno e Rodriguez davanti a Berisha, Singo e Vojvoda sulle fasce, Belotti come punta di riferimento. Djidji e Sanabria restano indisponibili, così come il lungodegente Praet.