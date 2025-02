Verso Torino-Milan, le possibili scelte di Conceiçao: Jimenez e Joao Felix dal 1'

vedi letture

Dopo la deludente serata di Champions League contro il Feyenoord, il Milan è obbligato a ripartire domani sera a Torino in quella che storicamente è una trasferta ostica per i rossoneri. Come si presenterà la squadra di Conceiçao alla sfida contro i granata? Gli ultimi aggiornamenti portano a nuove scelte di formazione:

Spazio a Jimenez e Theo out Walker

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport e Sky Sport, in vista della partita di domani contro il Torino, Theo Hernandez è stato provato tra i titolari e giocherà regolarmente dal primo minuto. Insieme a lui, ma sulla destra ecco di nuovo Alex Jimenez che prenderà il posto dell'infortunato Kyle Walker, assente per problema muscolare non banale, salterà con ogni probabilità anche le gare di settimane prossima.

Fuori Fofana, ecco Musah

Confermata l'assenza dal primo minuto di Fofana (come in Champions contro il Feyenoord) per far spazio alla coppia Reijnders e Musah. Sergio Conceiçao si affida così ancora alla coppia che aveva fatto tanto bene nel primo tempo contro gli olandesi.

In attacco i Fantastici quattro

Stando alle ultime notizie raccolte dalla nostra redazione, Joao Felix potrebbe partire nuovamente dal primo minuto. Nonostante il portoghese non sia ancora al 100% della propria condizione fisica, il tecnico rossonero non vorrebbe privarsi della sua qualità contro i Granata. Joao Felix quindi agirebbe da trequartista, supportato dagli esterni di attacco Leao e Pulisic. Davanti confermatissimo El Bebote Gimenez, a segno da due partite consecutive.

LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

20 Jimenez 28 Thiaw 31 Pavlovic 19 Theo

14 Reijnders 80 Musah

11 Pulisic 79 Joao Felix 10 Leao

7 Gimenez

All. Conceiçao

A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Fofana, Bondo, Chukwueze, Sottil, Abraham, Camarda, Jovic.

Infortunati: Florenzi, Loftus-Cheek, Walker, Emerson Royal

Ballottaggi: Tomori/Pavlovic/Thiaw, Musah/Joao Felix