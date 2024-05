Verso Torino-Milan: Pioli in trasferta senza Gabbia perché squalificato

Dopo la vittoria sul Cagliari e l'aritmetica conquista del secondo posto in classifica, al Milan non resta altro che concludere nel migliore dei modi questa stagione. Il prossimo avversario della formazione rossonera sarà il Torino di Ivan Juric, che invece ha ancora tanto da chiedere a questo campionato in quanto la corsa all'Europa è ancora nel vivo.

Nonostante gli obiettivi raggiunti, comunque, il Milan non ha intenzione di regalare niente a nessuno, anche se contro i granata Stefano Pioli potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno in questa stagione. Chi sicuramente non partirà scenderà in campo sabato prossimo sarà Matteo Gabbia, il quale salterà per l'appunto la partita contro il Torino perché squalificato dopo il cartellino giallo rimediato sabato sera in occasione della partita contro il Cagliari.

Oltre al centrale italiano, Stefano Pioli non dovrebbe a dispozione neanche Simon Kjaer, Ruben Lotfus-Cheek e Maignan perché infortunati.