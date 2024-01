Verso Udine con un tabù da sfatare: non si vince dal 2020

vedi letture

Il Milan di Stefano Pioli si prepara per l'importante e delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nel Milan si respira aria di fiducia e ottimismo vista la bella prestazione, e vittoria, ottenuta contro la Roma dell'ormai ex Mourinho. Doveroso però puntualizzare che il Milan non vince in casa dell'Udinese dalla stagione 2020\2021 grazie a un gol in rovesciata di Zlatan Ibrahimovic nei minuti finali di gara.

Infatti dopo quella partita, a Udine i rossoneri hanno collezionato un sofferto pareggio (Udinese-Milan 2021\2022 1-1) e una brutta e netta sconfitta nella passata stagione (Udinese-Milan 3-1 2022\2023).