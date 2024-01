Verso Udinese-Milan: anche Sportiello tornerà tra i convocati di Pioli

vedi letture

In vista di Udinese-Milan di sabato sera, sfida valida per la 21^ giornata di Serie A, Stefano Pioli tornerà ad avere disposizione non solo Marco Pellegrino, out dal 29 ottobre contro il Napoli per una composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, ma anche Marco Sportiello: il secondo portiere rossonero tornerà infatti nella lista dei convocati dopo tre mesi.

L'ex Atalanta si era infortunato gravemente in allenamento a metà ottobre quando a Milanello rimediò una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il periodo di stop è stato piuttosto lungo, ma ora il peggio è alle spalle e Sportiello è già tornato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno. Il prossimo passo sarà la convocazione per Udine.