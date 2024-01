Verso Udinese-Milan: bilancio in perfetto equilibrio al Bluenergy Stadium

vedi letture

Sabato sera nel anticipo serale della 21esima giornata di Serie A andrà in scena al Bluenergy Stadium di Udine la sfida fra l'Udinese di Gabriele Cioffi ed il Milan di Stefano Pioli, alla ricerca di continuità dopo l'importante vittoria di domenica contro la Roma.

La trasferta di Udine è da sempre però molto ostica per il diavolo, come confermato anche dai precedenti delle ultime due stagioni ma non solo. Udinese e Milan si sono infatti sfidate all'attuale Bluenergy Stadium in ben 47 occasioni, e lo score generale dice che c'è abbastanza equilibrio fra le due compagini quando si affrontano in Friuli; i bianconeri hanno infatti conquistato la vittoria ben 13 volte, l'ultima nella passata stagione, mentre i rossoneri sono ancora in leggero vantaggio con 15 vittorie all'attivo, l'ultima però risalente all'autunno del 2020. 19 sono invece i pareggi maturati al termine dei 90', l'ultimo nel febbraio 2022 quando il gol di Ibrahimovic rispose a quello in apertura di Beto.