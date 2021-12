Verso Udinese-Milan: domani mattina la partenza dei rossoneri per Udine

In vista del match di domani sera alle 20.45 in casa dell'Udinese, il Milan partirà domani mattina per raggiungere Udine: alle 10.05, i rossoneri decolleranno da Malpensa per raggiungere Trieste e poi in pullman si recheranno nel capoluogo friulano. Il rientro della squadra milanista a Milano avverrà nella notte tra domani e domenica.