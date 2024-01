Verso Udinese-Milan: il programma di oggi dei rossoneri. Il rientro a Milano subito dopo la partita

In vista della sfida di questa sera in casa dell'Udinese, il programma di oggi del Milan prevede la merenda alle 17.30, mentre alle 18.55 ci sarà il trasferimento allo stadio per la partita che inizierà alle 20.45. Il rientro a Milano del gruppo rossonero avverrà subito dopo il match, con l'arrivo previsto a Malpensa intorno alle 2.05.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: Sabato 20 gennaio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine

Tv: Dazn, Sky Zona Dazn (214), Sky Sport

Web: MilanNews.it