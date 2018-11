Verso Udinese-Milan: una sola vittoria per i rossoneri in casa dei friulani negli ultimi sei campionati

Domenica sera, il Milan sarà ospite dell'Udinese alla Dacia Arena per il match valido per l'11^ giornata di andata di Serie A: negli ultimi sei campionati, i rossoneri hanno vinto una sola volta in casa dei bianconeri, cioè il 22 settembre 2015 (2-3 il risultato finale). Negli altri cinque precedenti, il bilancio è di un pareggio e di quattro vittorie dei friulani.