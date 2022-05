Verso Verona-Milan, le probabili scelte di Pioli: Tonali-Bennacer in mezzo al campo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La cruciale sfida del Bentegodi tra Verona e Milan di domenica sera si avvicina. I rossoneri sono consapevoli di giocarsi moltissimo in ogni partita ormai e Pioli pensa con cura alle scelte di formazione. Oggi, a Milanello, dovrebbero esserce le prove dell'undici che il tecnico rossonero è intenzionato a mandare in campo fra due giorni contro l'Hellas. Se per la difesa non dovrebbe cambiare nulla, in mediana si va verso il duo Bennacer-Tonali con Kessie che si sposterebbe più avanti per ricoprire il ruolo di trequartista. In attacco Messias è favorito su Saelemaekers.