Verza sugli infortuni del Milan: "Forse è un problema che riguarda il calcio moderno"

Vinicio Verza ha collezionato con la maglia del Milan più di ottanta presenza nella sua carriera di calciatore. La redazione di Tuttomercatoweb lo ha intervistato proprio sul momento negativo dei rossoneri, che sono in crisi di risultati ma soprattutto sono in crisi di identità, con Stefano Pioli mai stato così in discussione da quando siede sulla panchina a Milanello.

Le parole di Verza sul problema grave degli infortuni: "All'interno del Milan devono porsi la questione. E' una vicenda su cui è difficile dare un giudizio. Mi viene da pensare, parlando però in generale, che la prima partita che facevamo ai miei tempi avveniva dopo 15 giorni di preparazione estiva. Ora invece si gioca subito, si va immediatamente in tournèe. Forse, ma ripeto parlo in generale ed è un discorso che riguarda il calcio moderno, non c'è una adeguata preparazione estiva".