Verza sul Milan: "Il mercato può portare qualcosa ma non un gran salto di qualità"

Vinicio Verza ha collezionato con la maglia del Milan più di ottanta presenza nella sua carriera di calciatore. La redazione di Tuttomercatoweb lo ha intervistato proprio sul momento negativo dei rossoneri, che sono in crisi di risultati ma soprattutto sono in crisi di identità, con Stefano Pioli mai stato così in discussione da quando siede sulla panchina a Milanello.

Le parole di Verza su cosa deve fare Pioli e sul mercato: "La rosa è quella, non ha tante scelte e deve fare con quel che ha in casa. Gli darei ancora un po' di tempo per trovare delle soluzioni. Deve ottenere la qualificazione in Champions perché il Milan non può permettersi di non entrarci. Il mercato? Può portare qualcosa ma non credo per un gran salto di qualità"