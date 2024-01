Vettore: "Oggi partita aperta. Entrambe le squadre vogliono vincere la Coppa Italia"

Il Milan ha chiuso il girone d'andata vincendo nettamente contro l'Empoli per 3-0, successo firmato da Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè. I rossoneri sono al terzo posto con 39 punti, uno in più dell'anno scorso allo stesso punto del campionato. In merito al successo del Milan contro l'Empoli e all’attualità in casa rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita ti aspetti contro l’Atalanta in Coppa Italia?

“Mi aspetto una partita aperta, combattuta, aperta a ogni esito. Anche perchè entrambe le squadre hanno nella Coppa Italia un loro obiettivo stagionale”.