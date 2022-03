Vezzali: "Se la situazione epidemiologica continuerà ad andare nel migliore dei modi potrò valutare di concedere il 100% negli stadi"

MilanNews.it

La Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, intervenuta a Sky Sport 24, si è espressa così sulla possibilità di un ritorno al 100% della capienza negli stadi di Serie A: “Innanzitutto il 31 marzo cesserà lo stato d’emergenza. Proprio ieri parlavo con Roberto Speranza e ci sarà un’apertura verso il mondo dello sport e quindi una riapertura verso gli stadi e gli impianti al 100%. La partita Italia-Macedonia si svolgerà prima del 31 marzo e dunque dovrò fare una deroga che è di mia competenza alla richiesta della FIGC sul 100%. Gabriele Gravina a novembre si era interfacciato direttamente con me per richiedere la deroga per Italia-Svizzera; in quel momento purtroppo per la situazione epidemiologica non ho concesso questa deroga. In questi giorni questa lettera Gravina l’ha inviata a Speranza che ne ha preso atto ma non è di sua competenza poterla concedere. Se la situazione epidemiologica continuerà ad andare nel migliore dei modi potrò valutare di concedere il 100%”.