Via al primo Trofeo Italo Galbiati: lunedì 5 la presentazione a Milano

vedi letture

Ad un anno di distanza dalla sua scomparsa, la Società Cimiano Calcio ha deciso di onorare la memoria dell'ex Milan Italo Galbiati dedicandogli un Trofeo al quale parteciperanno molti dei settori giovanili più blasonati del panorama calcistico lombardo.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, lunedì 5 febbraio presso l'Auditorium Allianz di Milano ci sarà la presentazione della prima edizione del Trofeo Italo Galbiati con una figura del calibro di Simona Ventura a guidare la serata. Tanti gli ospiti attesi, fra i quali Zlatan Ibrahimovic, Roberto Donadoni, Beppe Bergomi ed alcuni dei massimi Dirigenti del calcio italiano come Adriano Galliani.

Questo torneo sarà un'opportunità unica per le squadre regionali di dimostrare le qualità dei loro tesserati, che avranno a disposizione un palcoscenico importante per mettersi in mostra. Federico Galli, Presidente del Cimiano Calcio, ai microfoni del CorSport ha dichiarato: "Simao onorati di poter celebrare l'eredità di Galbiati attraversao questo torneo regioanel, lui che ha delicato la sua vita al calcio":