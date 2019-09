Via corso di ds con Cassano e Pellissier

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Inaugurato nell'aula magna del Centro tecnico federale di Coverciano, il nuovo corso per 'direttore sportivo'. Fino al prossimo 30 ottobre gli allievi saranno chiamati a seguire le 144 ore di programma didattico e, successivamente, dovranno sostenere gli esami finali. "Conoscete bene la materia calcistica - ha esordito il presidente del settore tecnico, Demetrio Albertini - ma ve lo dice uno che ci è già passato: la prospettiva da cui si guarda questo mondo dal lato del giocatore è ben diversa da quella del ds. Ma, se imparerete a diventare dirigenti, avrete un plus in più grazie alla vostra esperienza da calciatori. Tra gli allievi tanti i nomi noti del calcio italiano: tra gli altri, Antonio Cassano e Sergio Pellissier. Dietro i banchi figurano anche Elisabet Spina, la prima donna ad abilitarsi come allenatrice Uefa A, e l'ex consigliere del Settore Giovanile della Figc, Simone Farina, che nel 2011 denunciò un tentativo di match-fixing, ricoprendo un ruolo determinante nell'inchiesta sul calcioscommesse.