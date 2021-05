Via libera dell'IFAB: estera la deroga sui 5 cambi fino al 31 dicembre 2022

Durante una riunione ordinaria del Consiglio di Amministrazione IFABtenutasi oggi in videoconferenza, i membri hanno concordato di estendere l'emendamento temporaneo che offre agli organizzatori delle competizioni la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituti per partita per tutte le gare di massimo livello il cui completamento è previsto entro il 31 dicembre 2022 .

La decisione segue un'analisi globale dell'impatto in corso di COVID-19 sul calcio, nonché le rappresentazioni di diversi stakeholder chiave di tutta la comunità calcistica. Introdotto nel maggio 2020, l'emendamento temporaneo ha lo scopo di sostenere il benessere dei giocatori, in particolare laddove i programmi sono stati interrotti, spesso portando a competizioni giocate in un periodo condensato

Dopo il via libera dell'IFAB, UEFA e FIGC dovranno decidere a loro volta se confermare o meno la proroga delle 5 sostituzione fino a dicembre 2022.