Vialli, Van Basten: "Era un bravo, simpatico ragazzo"

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Che perdita... E che bravo, simpatico ragazzo era Gianluca! Ci siamo incontrati su un campo da golf, a Torino, subito dopo che aveva trascorso un periodo di cure per la malattia e si sentiva di nuovo meglio.. RIP". E' il messaggio postato da Marco Van Basten, ex centravanti del Milan e tre volte Pallone d'Oro, sul proprio account di Instagram, per ricordare Gianluca Vialli. (ANSA).