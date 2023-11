Vicario elogia i rossoneri: "Il Milan è bellissimo da guardare"

Guglielmo Vicario, portiere della nazionale e del Tottenham, è intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A dove è stato ospite. Queste le sue parole su quali squadre gli piacciono del campionato italiano, a livello di gioco: "Mi piacciono molto le squadre che non hanno paura di prendersi il confronto con l’avversario, a me piace molto la Fiorentina perché ha una grande mentalità di andare a fare quello che si è prefissato di fare in settimana, con grande voglia, contro chiunque. È una squadra molto bella da vedere per quello che propone.

Anche l’Inter in modo diverso ma con gli interpreti che ha, anche lo stesso Milan è bellissimo da guardare. Stesso discorso per la Lazio, mi piacciono insomma quel tipo di squadre lì"