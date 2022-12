Vice Maignan, il costo di Vicario è eccessivo per il ruolo di secondo

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Tra i nomi usciti fuori in questi giorni come eventuali sostituti di Mike Maignan, infortunato e ancora non si sa per quanto tempo, c'è anche quello di Guglielmo Vicario, portiere 26enne che ben si sta comportando tra i pali della porta dell'Empoli. Vicario è uno dei prospetti più interessanti italiani nel ruolo e per questo motivo il uso costo potrebbe risultare esagerato per il ruolo di vice Maignan. Lo scrive il Corriere dello Sport.