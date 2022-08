Vicenza-Milan 1 a 4 all'intervallo, bella prova dei rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche contro il Vicenza, proseguendo sulla falsariga di Marsiglia, il Milan dimostra la sua grande forza. A parte la piccola parentesi iniziale, con il gol degli avversari dopo 20 secondi, i rossoneri hanno dominato in lungo in largo e hanno dimostrato di poter attaccare e far male in tutti i modi. Da sinistra a destra, di testa e di piede. Grande protagonista Theo Hernandez, devastante in velocità e con i suoi inserimenti. Bene anche Leao, Rebic, Messias e Diaz. L’avversario non è ovviamente dei più probanti, ma sta onorando al meglio l’amichevole: primi quarantacinque minuti piacevoli e rassicuranti.