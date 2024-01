Vidal contro l'Inter: "Sanchez, se mi stai ascoltando: vattene da lì! Come fa a giocare quell'idiota di Mkhitaryan?"

Arturo Vidal, ex centrocampista dell'Inter, si è così espresso a latercera.com sul suo connazionale Sanchez: "Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall'Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare, gliel'ho pure detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi a giocare, dove essere amato dalla gente ma lui è un testardo. Lautaro è un buon attaccante, ma come fa a non giocare Sanchez nell'Inter? Mkhitaryan? Come fa a giocare questo idiota invece di Alexis? Come fa a giocare questo e non Alexis, impazzisco.

Preferirei vederlo al River che all'Inter. Deve andare a giocare dove può divertirsi, dove lo vogliono davvero. Lui è felice solo se gioca, così non è felice. I compagni non sono migliori di lui ma l'allenatore non lo vuole e basta. Altrimenti come fai a farlo entrare a 9 minuti dalla fine? Che rabbia mi fa".