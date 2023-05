VIDEO - Calabria dopo il ko nel derby: "Inter più brava nel finalizzare le occasioni"

Dopo il quarto ko di fila in un derby e l'eliminazione dalla Champions League, Davide Calabria ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Non credo che non abbia funzionato qualcosa, abbiamo creato ma non siamo riusciti a finalizzare quando abbiamo avuto le occasioni. Facendo un gol la partita sarebbe cambiata. È un peccato. Voglio vedere il bicchiere pieno, nessuno si aspettava che potevamo arrivare fin qua, abbiamo fatto oggi una bella partita.

Faccio i complimenti all’Inter perché sono stati bravi e più bravi di noi a segnare in queste due partite. Sono una squadra completa, forte e sinceramente noi dobbiamo imparare e fare esperienza perché vogliamo conquistarci la Champions in campionato per rigiocarcela l’anno prossimo”. Ecco il video delle sue parole: