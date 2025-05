VIDEO - Calabria, vittoria "sofferta". L'ex capitano rossonero pensieroso dopo aver festeggiato con i compagni

Serata veramente particolare per Davide Calabria, che da ex capitano rossonero si è ritrovato a vincere e a festeggiare una Coppa Italia proprio contro il “suo” Milan. Una vita in rossonero non può essere cancellata, soprattutto in così pochi mesi, e così il terzino, dopo aver festeggiato meritatamente con i compagni del Bologna, è stato ripreso dalle telecamere di Sport Tv Portugal mentre è in campo pensieroso.

Da professionista qual è ha goduto sicuramente della meritata vittoria, ma non abbiamo dubbi che parte dei suoi pensieri siano andati anche agli ex compagni e al club che ha rappresentato fino a qualche settimana fa.