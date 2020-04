VIDEO - Capello: "A Ibra ho detto basta con lo stile Ajax"

Fabio Capello, intervenuto a Sky Sport, ha spiegato come plasmò Ibrahimovic nel momento del suo approdo in Italia: "Avevo visto il suo grande talento, è orgoglioso, è determinato, capisce quando qualcuno gli dice qualcosa per migliorarlo. Gli dissi 'basta Ajax', lui giocava per divertirsi, non per il gol, per lui era un optional. Con le potenzialità che aveva doveva cercarlo di più, gli dissi di fare meno circo. Gli ho tolto questa gioia che aveva per portarlo in avanti e farlo diventare un realizzatore eccezionalmente tecnico, lo dimostra ancora adesso a 39 anni, ma è tutto merito suo, lui ha messo in atto i miei suggerimenti".

