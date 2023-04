Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato così di Brahim Diaz ai microfoni di Sky: "Devo fare un mea culpa. Non mi piaceva, pensavo non fosse da Milan, ma invece è maturato sotto tutti gli aspetti, è cresciuto anche fisicamente. E' maturato tecnicamente e come testa. Ora mi piace molto". Ecco il video: