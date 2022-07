VIDEO - "Close calls collection", tutti i "quasi gol" rossoneri più belli dell'ultima stagione

Dopo il torneo del gol più bello, vinto meritatamente da Theo con il suo coast to coast contro l'Atalanta, i canali social del Milan regalano ai tifosi rossoneri una collection video sui "quasi gol" più belli dello scorso campionato di Serie A. Di seguito il video con tanti pali, traverse e gran gol solo sfiorati.

Close calls, near misses, inches wide: a collection of our “almost” moments ❌



A volte basta poco per andare a segno... in questi casi è mancato davvero pochissimo ❌#SempreMilan pic.twitter.com/MDM6NqXwVa