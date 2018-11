VIDEO - Cutrone, il messaggio di Morata: "Diventerai uno dei migliori attaccanti al mondo"

Non è un mistero che Alvaro Morata sia l'idolo di Patrick Cutrone. E proprio l'attaccante del Chelsea, attraverso DAZN, ha voluto mandare questo messaggio al giovane centravanti rossonero: "Ciao Cutro, come stai? Ogni volta che segni, esulto come se avessi segnato io. Sono felice per come stai crescendo e sono sicuro che diventerai uno dei migliori attaccanti al mondo. Ti mando un grande abbraccio e ti ringrazio anche per le belle parole che hai speso per me". Grande emozione per Cutrone, che ha risposto così alle parole dello spagnolo: "E' un onore ricevere queste parole dal mio idolo di sempre. Per me è fortissimo".