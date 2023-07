VIDEO - Ecco Ruben Loftus-Cheek, il nuovo acquisto del Milan

Attraverso Twitter, il Milan ha pubblicato un video su Loftus-Cheek, ultimo acquisto del club di via Aldo Rossi che lo ha acquistato a titolo definitivo dal Chelsea. Il centrocampista inglese indosserà la maglia numero 8, appena lasciata libera da Sandro Tonali che si è trasferito al Newcastle.

