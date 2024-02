VIDEO - Florenzi: “Sembrava atmosfera da Champions. La Nazionale…”

Serata piena di sorrisi per il Milan di Pioli, che nell'andata dei playoff di Europa League ha battuto 3-0 il Rennes a San Siro. I rossoneri hanno sbloccato la partita al 32' con un colpo di testa di Loftus-Cheek. L'inglese si è ripetuto, sempre di testa, a inizio ripresa sugli sviluppi di corner (47') e sei minuti più tardi è stato Leao (53') a calare il tris in collaborazione con Theo Hernandez. Gara di ritorno in programma il 22 febbraio a Rennes.

Queste le parole di Alessandro Florenzi nel post gara a Sky Sport: "Potevamo segnare anche un altro gol, ora nel match di ritorno bisognerà pensare di ripartire dallo 0-0. La Nazionale? Io penso a fare il meglio per il Milan, la Nazionale è sempre un pensiero per me ma devo dimostrare in campo ciò che devo meritarmi. Tutti sanno quanto sia importante per me la Nazionale, lavoro in silenzio come ho sempre fatto e sarò sempre a disposizione del Milan e della Nazionale".