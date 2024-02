VIDEO - Furlani: "Pioli è saldo. Se Giroud vuole restare al Milan..."

Serata piena di sorrisi per il Milan di Pioli, che nell'andata dei playoff di Europa League ha battuto 3-0 il Rennes a San Siro. I rossoneri hanno sbloccato la partita al 32' con un colpo di testa di Loftus-Cheek. L'inglese si è ripetuto, sempre di testa, a inizio ripresa sugli sviluppi di corner (47') e sei minuti più tardi è stato Leao (53') a calare il tris in collaborazione con Theo Hernandez. Gara di ritorno in programma il 22 febbraio a Rennes.

Prima della gara, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, era intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando così della posizione di mister Pioli: "I nostri tifosi sono sempre molto calorosi e li ringrazio. Non abbiamo mai vinto la Coppa UEFA, quindi siamo focalizzati su questo: cercheremo di onorare la competizione e far felici i nostri sostenitori. Pioli è solo uno dei cinque allenatori ad aver raggiunto 100 vittorie con il Milan e ha impiegato solo una partita in più di Ancelotti: c'è un rapporto fenomenale tra lui, la dirigenza e il club e quindi posso confermare che la sua posizione è salda".

Un commento sui rinnovi di Maignan e Giroud?

"Giroud sta facendo molto bene, forse è un po' presto ma le sue prestazioni le conosciamo tutte: se vuole restare al Milan, la porta è aperta. Maignan è uno dei migliori portieri del mondo, è sotto contratto per altri due anni e mezzo: speriamo rimanga con noi a lungo".