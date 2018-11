VIDEO - Gattuso: "C'è ancora tanto da migliorare"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo sul Genoa, Rino Gattuso si è espresso in questo modo sul momento dei suoi: "Sono state fatte tante chiacchiere su di noi, oggi dobbiamo ancora migliorare su tanti aspetti, la strada è ancora lunga. Su altre cose facciamo robe interessanti, sono contento per i gol ma dobbiamo diventare più squadra. Tutto quello che abbiamo fatto è frutto del grandissimo impegno. Io ho avuto degli alti e bassi in questi anni, i giudizi spesso sono prevenuti, fanno ancora il paragone con Gattuso giocatore, ma non devo pensare a questo. Spero di continuare a fare questo lavoro a lungo in questo club, qualche errore l'ho commesso ma lo facciamo tutti, chi non fa non sbaglia".