VIDEO - Giroud si emoziona per il messaggio del fratello: "Attraverso te ho fatto la carriera che non sono mai riuscito a fare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud, ospite dell'emmittente francese TeleFoot, ha ricevuto un emozionante messaggio da suo fratello maggiore: "Olivier, per me sei il miglior giocatore del mondo. Non te l'ho mai detto, ma attraverso di te ho fatto la carriera che non sono mai riuscito a fare. Hai reso, rendi e continuerai a rendere la mia vita un arcobaleno".