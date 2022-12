MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del fischio d'inizio di Milan-Liverpool, le due squadre, schierate al centro del campo, hanno osservato un minuto di silenzio in onore e in ricordo si Sinisa Mihajlovic, ex calciatore ed ex allenatore rossonero scomparso oggi. Paolo Maldini visibilmente commosso in tribuna.