VIDEO - Il Presidente della nostra storia. Nel cuore, nella memoria, nell’eternità.

Con un emozionante video sui profili social, sviluppato attraverso la voce di Mauro Suma, l'AC Milan ha salutato Silvio Berlusconi come "Il Presidente della nostra storia. Nel cuore, nella memoria, nell’eternità".

Ecco il video:

Forever part of our history, eternally in the hearts and minds of every Rossonero.



Il Presidente della nostra storia. Nel cuore, nella memoria, nell’eternità. pic.twitter.com/cyMyctQGAw