VIDEO - Khabib Nurmagomedov a San Siro insieme ad Ibra per Milan-Roma

vedi letture

Le telecamere della Lega Serie A, come dimostra il video in calce alla news, hanno immortalato Khabib Nurmagomedov a San Siro per Milan-Roma di questa sera.

L'ex campione pesi leggeri MMA, ritiratosi nel 2022, ha salutato Zlatan Ibrahimovic, che anche oggi è allo stadio nella nuova veste di dirigente/consulente.