© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è arrivato poche ore fa a Riyad per iniziare la preparazione in occasione della gara di mercoledì contro l'Inter, valida per la Supercoppa. Presente la squadra partita per Lecce. Out Ibrahimovic, Maignan, Florenzi, Ballo-Touré e Krunic.