VIDEO - L'intervista impossibile di Leao. La Curva canta, Rafa ringrazia con affetto

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un reel sul proprio profilo Instagram mostrando il momento in cui Rafael Leao stava rilasciando un'intervista a Paramount+ dall'interno del "Maradona"; si nota quanto sia difficile per il calciatore portoghese parlare e concentrarsi per merito dei tifosi milanisti che gli stavano dedicando un coro, al quale il 17 ha risposto ringraziando e salutando con affetto.