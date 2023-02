Fonte: tuttomercatoweb.com

Il difensore del Milan Malick Thiaw ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la vittoria casalinga per 1-0 ottenuta in Champions League contro il Tottenham: “Vincere una partita di Champions League con quest’atmosfera è stato incredibile. Non ho mai vissuto nulla di simile". Guarda il video con le parole di Thiaw!