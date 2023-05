VIDEO - La premiazione di Tomori per le 100 presenze con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Grande traguardo per Fikayo Tomori, che sabato pomeriggio allo stadio Olimpico ha raggiunto le 100 presenze in partite ufficiali con il Milan. Come da tradizione il difensore è stato premiato a Milanello davanti ai compagni da Maldini e Massara. Questo il discorso del DT per Fik: “Ragazzi siamo qua per festeggiare il nostro Fikayo per le sue 100 presenze nel Milan. Siamo molto contenti, questo è il primo di tanti grandi traguardi che potrai ottenere con la maglia rossonera. Bravo Fik!”.

Risponde Tomori: “Grazie a tutti per le 100 presenze con il Milan, speriamo di finire la stagione nel modo giusto”.