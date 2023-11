VIDEO - Leao e Giroud ribaltano il PSG, il Milan fa l'impresa e vince 2-1: gli highlights

Grandissima impresa del Milan nella quarta giornata del Gruppo F di Champions League. La squadra rossonera è riuscita a battere 2-1 il PSG in rimonta grazie anche ad un San Siro che è tornato a ruggire come nelle serate migliori. E pensare che a passare in vantaggio erano stati i francesi con il gol dell’ex Inter Milan Skriniar, bravo a smarcarsi in area sugli sviluppi di un corner e a depositare in rete di testa il prolungamento di Marquinhos.

La reazione del Diavolo però non si è fatta attendere ed al 12’ Rafael Leao ha siglato il momentaneo pari con una rovesciata di pregevole fattura. Il portoghese ha avviato l’azione servendo Giroud e l’ha conclusa dopo l’ottima respinta del fischiatissimo Donnarumma. Il raddoppio è invece arrivato al 50’, proprio con Olivier Giroud, che di testa ha sovrastato Skriniar e sfruttato alla perfezione l’assist di Theo Hernandez. Poi tanta sofferenza, un palo di Lee e una marcatura ferrea su Mbappe, costretto ad accontentarsi di qualche spunto. Di seguito gli highlights e i gol del match vinto dal Milan: