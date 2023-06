VIDEO - Loftus-Cheek al Milan, il Chelsea saluta il centrocampista: "Uno di noi, grazie Ruben"

Ruben Loftus-Cheek è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan da pochi minuti: il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Chelsea e ha firmato un contratto fino al 30 gougno 2027. Il club londinese saluta così il calciatore, che è stato un prodotto del settore giovanile: Loftus-Cheek ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra.

One of our own, thank you Ruben. pic.twitter.com/CJ3ftB1qK2