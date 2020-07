VIDEO - Massara: "Ibra contributo decisivo, ne dobbiamo tener conto"

Intervenuto nel pre partita di Milan-Atalanta, il DS rossonero ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sua importanza per la squadra: "Siamo qui ogni due giorni, appena avremo tempo parleremo seriamente. Ci confronteremo con lui, lui è sereno, determinato e agguerrito nelle partite, è un campione e non si può non tenerne conto".

